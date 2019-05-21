21 Mayıs 2019 Salı
İSTANBUL 
27°C / 16°C
GALERİ VİDEO
BIST 86.771 0.00 EURO 6,7460 0.17
USD 6,0420 0.24 ALTIN 247,670 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Haliç Üniversitesi’nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutuklandı

DHA |  21 Mayıs 2019 Salı - 1:59 | Son Güncelleme : 21 05 2019 - 2:12

Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutklanarak cezaevine gönderildi.


Topçuoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişi üniversitenin Sütlüce kampüsüne baskın düzenlemiş, güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Mansur Topçuoğlu ile beraber 14 şüpheli İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 
 
Topçuoğlu, savcılık sorgusunun ardından gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "resmi belgede sahtecilik" ve "cebir yoluyla eğitimin engellenmesi" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

ETİKETLER

haliç üniversitesi haber
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.