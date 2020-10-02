Haliç Köprüsü'nde feci kaza! Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü

İstanbul Haliç Köprüsü üzerinde seyir halinde bulunan bir araç, başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu önce aydınlatma direğine daha sonra bariyerlere çarptı. Kazada açılan bagaj bölümünden fırlayan 9 yaşındaki Emircan Koçak feci şekilde can verdi. Otomobil içinde bulunan 3 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da seyir halinde bulunan Erkan Koçak yönetimindeki araç, başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Erkan Koçak direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarındaki elektrik direğine daha sonra da bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın bagaj kapağı açıldı ve arkada oturan 9 yaşındaki Emircan Koçak, kaza yapan araçtan fırlayarak direk ve bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.

Haliç Köprüsü Topkapı İstikametinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen kaza görgü tanıklarının ifadelerine göre şöyle gelişti; Erkan Koçak, yönetimindeki 34 BZ 1643 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Panik yaşayan Erkan Koçak direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarındaki elektrik direğine daha sonra da bariyerlere çarptı.

BAGAJDAN FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle aracın bagaj kapağı açıldı. Arkada oturan 9 yaşındaki Emircan Koçak, kaza yapan araçtan fırlayarak direk ve bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevreden yetişen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Araçta sıkışan 3 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Ömer Koçak, Erkan Koçak ve Mediha Koçak'ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri hafif ticari aracı sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduktan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yaptıkları çalışma ile kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"ÇOCUK ARKA CAMDAN FIRLADI"

Kazayı gören başka bir sürücü, "Önümüzde oldu kaza. Beyaz bir otomobil aracı sıkıştırdı. Adam da kaçacak yeri olmadığı için sağa sola savrulduktan sonra çocuk arkadan düştü. Ondan sonra zaten olanlar oldu. Sağa sola savrulmanın etkisiyle, bayağı da hızlıydı zaten çocuk da arka camdan fırladı. Olaya birebir şahit oldum. Vuran adam da kaçtı zaten" şeklinde konuştu.