22 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.110 -1.50 EURO 8,6440 -0.17
USD 7,3400 0.59 ALTIN 457,020 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Haliç'in bazı noktalarında suyun rengi değişti

AA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 15:57 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 15:57

Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.


Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile  Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha  dönüşmesi dikkati çekiyor.
 
Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.
 
Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış,  konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki  kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş  yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği  belirtilmişti.
 
 
 

ETİKETLER

Haliç deniz suyu deniz suyu rengi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.