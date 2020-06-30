Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar kapalı mı?

Halı sahalar açıldı mı, diye soruluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan Halı sahaların durumu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Plajlar, milli parklar, bahçeler, hayvan satış yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları müze ve ören yerleri belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.’’ İfadelerini kullanarak, normalleşme adımlarını sıraladı. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından, normalleşme takvimine ilişkin bir sonraki açıklamasını ise 10 Haziran’da yaparak bu kez, ‘’Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 00.00'a uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." dedi. Halı sahaların durumuna ilişkin bu kez de açıklama gelmeyince, halı sahaları ne zaman açılacak, halı sahalar açıldı mı, sorularının sorulmasına neden oldu.

HALI SAHALARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Corona virüsü salgını sonrası alınan önlemler kapsamında, 15 Mart günü halı kapanan halı sahalar 1 Haziran’da açıldı ancak, 4 Haziran’da yeniden kapatıldı. Halı sahaların ne zaman açılacağına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

‘’HALI SAHALARA ÇALIM ATILMASIN’’

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “AVM’ler açıkken, kafeler, restoranlar faaliyetteyken ve tüm futbol maçları oynanırken halı sahalarda nasıl bir tehlike görülmüştür ki, bu spor tesisleri hâlâ açılmıyor” diye sordu ve halı sahaların da açılmasını istedi.

Bilim Kurulu en kısa sürede halı sahaları gerekeli önlemler eşliğinde açılması için yeni bir karar vermeli. 11 Mart'ta ülkemizde çıkan ilk corona virüsü vakasıyla birlikte Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 15 Mart'ta kapatılan halı sahalar, 1 Haziran'da açılmıştı ancak 4 Haziran'da tekrar kapandı. Bu uygulamanın gerekçesini, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına bağlamak doğru değil. AVM’ler açıkken, kafeler, restoranlar faaliyetteyken, futbol maçları oynanırken halı sahalarda nasıl bir tehlike görülmüştür ki, hâlâ açılmıyor. Halı saha işletmecileri, kira, vergi, sigorta ve çalışan maaşlarını ödemekte zorlanıyor. Hijyen kurallarını uygulayan tüm halı sahalar açılmalı. 1 Temmuz'da düğün salonları da hizmete girecek. Halı sahalara çalım atılmasın.