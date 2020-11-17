Halı sahalar kapandı mı? Halı sahalar yasak mı? Tedbirler sıralandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün gerçekleştirildi. Koronavirüs (Covid 19) salgıyla ilgili son durum ve yeni tedbirlerin görüşüldüğü Kabine toplantısından korronavirüse karşı yeni karar alındı. Sokağa çıkma yasağı, okulların açılıp açılmayacağına, kahvelerin, halı sahaların durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
HALI SAHALAR YASAK MI?
Erdoğan: "Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek."