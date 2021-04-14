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Halı sahalar kapandı mı? 13 Nisan İçişleri Bakanlığı kısıtlama genelgesine göre halı sahalar kapatıldı mı, açık mı?

14 Nisan 2021 Çarşamba - 8:02 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 8:02

Halı sahalar kapandı mı, açık mı? İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Covid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, istisna dışındaki işletmeler sokak kısıtlamasına uyum için hafta içi 07-18 saatleri arasında açık olabilecek. Restoran ve lokantalar hafta içi 07-19 saatleri arası gel-al ve paket servisi, 19'dan sahur saatine kadar ise paket servisi hizmeti verilebilecek. Hafta sonları ise sabah 10'dan sahur saatine kadar paket servisi yapılabilecek. Öte yandan halı sahalar ile ilgili de karar alındı. Halı sahalar kapandı mı, açık mı? İçişleri Bakanlığı kısıtlama genelgesine göre halı sahaların durumu…


İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler genelge ile yayımlandı. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Hafta içi 65 yaş ve üstü kişiler 10-14 saatleri arası, 18 yaş altındakiler ise 14-18 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Peki, halı sahalar kapatıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak?

HALI SAHALAR KAPANDI MI? 13 NİSAN

Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

 

 

 

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