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Halı sahalar kapandı mı? 13 Nisan İçişleri Bakanlığı kısıtlama genelgesine göre halı sahalar kapatıldı mı, açık mı?

Halı sahalar kapandı mı? 13 Nisan İçişleri Bakanlığı kısıtlama genelgesine göre halı sahalar kapatıldı mı, açık mı?