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- Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? Kabine sonrası yeni normalleşme kararları alındı!
Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? Kabine sonrası yeni normalleşme kararları alındı!
31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:41 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 20:41
Türkiye 2 haftalık kademeli normalleşme sürecini geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası normalleşme sürecinin detaylarını açıkladı. Bu süreçte en çok halı sahaların açılıp açılmayacağı merak ediliyordu. Peki, Kabine açık mı? Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak?
17 gün süren tam kapanma sürecinin ardından Türkiye 2 haftalık kademeli normalleşme dönemine girildi. Türkiye'de kademeli normalleşme sona eriyor, Erdoğan yeni normalleşme kararlarını tek tek açıkladı. Peki, Halı sahalar açık mı? Halı sahalar ne zaman açılacak?
HALI SAHALAR AÇILDI MI?
Halı sahalar Pazar hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında açılacak.