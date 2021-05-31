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Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? Kabine sonrası yeni normalleşme kararları alındı!

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? Kabine sonrası yeni normalleşme kararları alındı!