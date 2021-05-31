Halı sahalar açılacak mı? Halı sahalar ne zaman açılıyor, 1 Haziran'da mı?

Halı sahalar ne zaman açılacak, halı sahalar açılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sabırsızlıkla bekleniyor. Kademeli normalleşmenin 1 Haziran itibariyle sona ermesi, pandemi nedeni ile kapalı tutulan yerlerin açılıp açılmayacağının sorgulanmasına neden oldu. Merak edilen yerlerden biri de halı sahalar oldu. Peki, Halı sahalar 1 Haziran'da açılacak mı, halı sahalar ne zaman açılacak?

Halı sahalar açılacak mı, halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılışı işletmeciler ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle kapalı tutulan işletmelerden biri olan halı sahaların, vaka sayılarında düşüş yaşanması nedeniyle açılması bekleniyor. 1 Haziran itibariyle kaldırılması beklenen yerlerden biri de halı sahalar.

HALI SAHALAR AÇILACAK MI?

Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Bu açıklama sonrası halı sahalar, düşük ve orta riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında halı saha tesisleri faaliyetlerini sürdürebildiler.

Ancak vaka sayılarının artması nedeni yeniden kapatılan halı sahaların 1 Haziran'da açılıp açılmayacağı sabırsızlıkla bekleniyor. Halı sahalar ile ilgili yeni bir karar açıklanması durumunda haberimizde yer vereceğiz.