Halı sahalar açılacak mı, halı sahalar ne zaman açılacak? Halı saha açılış tarihi belli mi?

Halı sahalar ne zaman açılıyor? Koronavirüs salgının etkisinin ülkemizdeki etkisi devam ediyor. Tüm Türkiye’de uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar, vaka sayılarında düşüşü de beraberinde getirince Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar alındı. Kısıtlama kararı alınan yerlerden biri de halı sahalardı. Peki, Halı sahalarda ne zaman açılacak, halı sahalar açılacak mı?

Halı sahalar ne zaman açıklanacak? Halı saha sahiplerinin gözü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Cumhuraşkanı Erdoğan en son yaptığı açıklamada kısıtlamaların kademeli olarak esnetileceğini duyurmuş ve bunun için Kabine Toplantısını işaret etmişti. İşte merak edilenler…

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran lokanta kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli ülkelerde tamamen kaldırıldı. Yüksek illerde ise tamamen sürecek.

8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecektir.

65 yaş için kısıtlama düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve en yüksek riskli ülkelerde genişletilecektir.