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Halfeti'de terör operasyonu! 54 şüpheliye gözaltı

AA |  20 Mayıs 2019 Pazartesi - 17:00 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 17:06

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıyla ilgili 54 şüpheli gözaltına alındı.


Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristle ilişkileri bulunan şüphelilerin  yakalanması için çalışma başlatıldı.
 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile ilçelerde birçok adrese  düzenlenen eş zamanlı operasyonda 54 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete  götürüldü.
 
Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde önceki gün terör örgütü PKK  mensuplarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can  Kayadibi şehit olmuş, 2 polis memuru ise yaralanmıştı. Operasyonda 2 terörist de  etkisiz hale getirilmişti.

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