Halfeti'de terör operasyonu! 54 şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıyla ilgili 54 şüpheli gözaltına alındı.

