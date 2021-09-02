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Hale Alanson kimdir? Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson neden vefat etti?

02 Eylül 2021 Perşembe - 15:33 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 15:33

MFÖ Grubu'nun solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Alanson, "ilk eşim hakkın rahmetine kavuştu. Ben ve çocukların büyük üzüntü içindeyiz" dedi.


Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Hale Alanson'un ölümünü eski eşi Mazhar Alanson duyurdu.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Instagram hesabından eski eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, "Ankara Devlet operasından solist ilk eşim Hale Alanson hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarım büyük üzüntü içindeyiz. İlk eşim Hale'yi hiç unutmayacağım. Benim, çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın gönlünde hep yaşayacaksın Hale" ifadelerini kullandı.

Hale Alanson kimdir?

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson'dur. Mazhar Alanson ile 1972-2002 yılları arasında evli kalan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson hayatını kaybetti. 

 

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