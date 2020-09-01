Haldun Boysan kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan vefat etti!

Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Haldun Boysan Nevşehir'de kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini yasa boğdu. Ünlü oyuncunun sevenleri Haldun Boysan'ın hayatını merak ediyor. Peki, Haldun Boysan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Haldun Boysan'ın hayatı ve oynadığı diziler...
HALDUN BOYSAN KİMDİR?
Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Haldun Boysan, Yengeç burcudur. Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Haldun Boysan 1.71 cm boyunda ve 89 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Kurtlar Vadisi, Egenin Hamsisi, Hercai ve Maria İle Mustafa dizilerinden hatırlayacağınız Haldun Boysan, başarılı bir oyunculuk performansı ile çok değerli bir sanatçıydı.
Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.
YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman, Gemide (1998), Çılgın Bediş (1998) - Partal, Aşkın Dağlarda Gezer (1999), Oyuncak Hikayesi 2 (1999), Merdoğlu (2000), Nisan Yağmuru (2000), Vasiyet (2001), Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal
Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit, Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa, Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak, Esir Şehrin Gözyaşları (2003), Brindar (2004), Aynalar (2004), Görünmez Adam (2004), Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)
Kısmet (2005) - Hüseyin, Asla Unutma (2005) - Nedim, Zaman Tüneli (2005), Silahların Gölgesinde (2005), Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas, Gen (film) (2006), Köprü (2006) - Hüdai, Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası
Taşa Yazılan Aşk (2006), Hayat Türküsü (2006), Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal, Dağlar Delisi (2007), Kara Güneş (2007), Canım Ailem (2008), Beni Unutma (2008), Servet Avcısı (2008), Hesaplaşma (2009), Kapalıçarşı (dizi) (2009), Abimm (2009), Sensiz Yaşayamam (2010), Çakıl Taşları (2010), Canan (dizi) (2011) - Orhan, Firar (dizi) (2011)
Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikaye
si (2012), Merhamet (dizi) (2013) - Necati, Zeytin Tepesi (2014), Sesli Güldüm (2014), Otel Divane (2014) - Vedat, Gülcemal (2014) - Affan, Ulan İstanbul (2014)- Haldun (Konuk oyuncu), O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi, Bahtiyar Ölmez (2017)