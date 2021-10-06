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Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist öldürüldü!

06 Ekim 2021 Çarşamba - 10:04 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 10:04

MSB: Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.


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Hakurk MSB pkk
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