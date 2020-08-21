Haksız yere ödenen destek faiziyle alınır

Bazı işverenlerin işçileri ücretsiz izne çıkarıp, nakdi ücret desteği aldırdıkları ancak çalıştırmaya da devam ettirdikleri yönünde şikayetler var. Bu tespit edilirse, destekler işverenden faiziyle tahsil edilir.

17 Nisan’dan itibaren uygulanan fesih yasağı 17 Eylül’e uzatıldı. Bu süreçte işveren, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işten çıkarma yapar fakat belirtilen sebebin aykırılık oluşturulmadığı mahkeme kararıyla tespit edilirse fesih geçersiz olur. İşçinin işine geri dönmesi söz konusu olacağı gibi alamadığı ücret ya da nakdi ücret desteği kadar da tazminat hakkı doğar.

DOĞRU PLANLAMA ŞART

Fesih yasağı ve buna paralel uygulanan nakdi ücret desteğinin amacı, işçilerin işini kaybetmemesidir. İşverenlerin bu kapsamda işçiler arasında farklılık yaratmadan ücretsiz izne gönderecekleri kişileri belirlemeleri gerekir. Bu konuda ayrımcı uygulamalar benimseyen işverenler tazminat yüküyle karşılaşabilir. İşverenin eşit davranma borcuna aykırı davranması halinde, bu iddiayı ortaya koyan işçi, mahrum kaldığı ücret için işverenin kapısını çalabilir. Bu durumda işçi istifa ederek tazminat ve alacaklarını talep edebilir.

ŞİKAYETLER GELİYOR

Bazı işverenlerin işçileri ücretsiz izne çıkarmış gibi gösterip nakdi ücret desteği almalarını sağladıkları ancak çalıştırmaya devam ettikleri yönünde şikayetler var. Bu şikayetler sonucunda ya da rutin denetimlerde bu yönde bir tespit gerçekleştirilirse, işçilere haksız olarak ödenen nakdi ücret destekleri işverenden yasal faiziyle tahsil edilir. Ayrıca işçinin sigorta primi kaybına neden olduğu için gerekli yaptırımlar da işverene uygulanır.

SAĞLIKTAN FAYDALANABİLİR

İşvereni tarafından ücretsiz izne gönderilen ve bu süreçte nakdi ücret desteği alan işçiler adına primleri İŞKUR tarafından yatırılıyor. Bu çerçevede nakdi ücret desteği alan kişi ve bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları bu süre boyunca sağlıktan yararlanabilir.

FESİH YASAĞINDA İŞÇİ İSTİFA EDEBİLİR

Fesih yasağı işçinin işinin ve bir nebze de olsa gelirinin korunması için hayata geçirilmiş bir uygulama. Bu kapsamda işverenin işçiyi işten çıkarması yasak. Ancak işçi isterse bu sürede daha iyi bir iş bulması ya da başka bir nedenle istifa ederek işten ayrılabilir. Ayrıca kadın işçinin evlenmesi ya da erkek işçinin askere gitmesi gibi nedenlerle istifa etmesi halinde işveren istifa eden işçiye kıdem tazminatı da ödemek durumundadır.