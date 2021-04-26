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Hakkari-Van yolunda araç devrildi: Yaralı askerlerimiz var

DHA |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 13:19 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 13:25

Hakkari'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde, Hakkari- Van yolunun 15'inci kilometresindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi.
 
 
Kazada 3 asker, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari- Van yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.  
 

 

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