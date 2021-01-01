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Hakkari Valiliğinden "Askeri Yasak Bölge" açıklaması

01 Ocak 2021 Cuma - 15:46 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 15:46

Hakkari Valiliğinden, Derecik ilçesindeki 1216 rakımlı Tepe Üs Bölgesi ile sınır hattı arasında kalan "Askeri Yasak Bölge"de tespit edilen 6 kişinin, bölgeden uzaklaşmaları için yapılan ikaz esnasında çıkan arbedede havaya ikaz ateşi açıldığı ve bir kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, 30 Aralık 2020'de saat 13.00  sıralarında Derecik ilçesi Samanlı bölgesinde sınırı korumakla görevli 1216  Rakımlı Tepe Üs Bölgesi ile sınır hattı arasında kalan "Askeri Yasak Bölge"  içinde 6 kişinin görüldüğü belirtildi.
 
Görevli personel tarafından sınıra ve üs bölgesine yakınlığı nedeniyle  olası fotoğraf çekme veya kaçakçılık gibi sınır güvenliğini tehdit eden olayların  engellenmesi maksadıyla kişilere bölgeden uzaklaşmaları yönünde ikazda  bulunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin mukavemet etmesi  neticesinde yaşanan arbede esnasında havaya ikaz ateşi açıldığı kaydedildi.
 
Olayın ardından Reşit Ekinci'nin (26) hafif yaralandığı ve tedavisi  için sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şöyle  denildi:
"Yapılan muayenesinde yara bölgesinde şişlik, cilt altında 3  milimetrelik çok sayıda lezyonun dikkat çektiği ve küçük metalik yabancı  cisimlerin lehine değerlendirmelerin yapıldığı ifade edilmiştir. Ayakta tedavisi  yapılmasına müteakip taburcu edilmiş, olay ile ilgili adli ve idari soruşturma  başlatılmıştır. Olay, 30 Aralık 2020 tarihinde sınır hattında Askeri Yasak Bölge  içinde gerçekleşmiş olup, bölgenin piknik alanı olmadığı açıktır. Zaman ve mekan  açısından, Hakkari HDP Milletvekilinin 'piknik iddiası' doğru olmayıp, olay  yukarıda açıklandığı şekildedir."

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