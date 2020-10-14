Hakkari Üniversitesi memur alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Hakkari Üniversitesi memur alımı ilanı yayımlandı. İlana göre, Hakkari Üniversitesi'ne iç denetçi alınacak. Peki, Hakkari Üniversitesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte memur alımı başvuru şartları...

Hakkari Üniversitesi memur alıyor. Hakkari Üniversitesi memur alımı ilanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde yayınlandı. Başvurular 28 Ekim'de jsona erecek. Peki, Hakkari Üniversitesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte memur alımı başvuru şartları...

Hakkari Üniversitesi memur alımı ilanı yayımlandı. Hakkari Üniversitesi 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca iç denetçi alacak. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmaları gerekiyor.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adayların 14 Ekim-28 Ekim tarihleri arasında Hakkari Üniversitesi Rektörlük, Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecek.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Nüfus Kimlik Fotokopisi

- Özgeçmiş

- Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına

uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- 2 adet Fotoğraf.