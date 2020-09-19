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Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi

AA |  19 Eylül 2020 Cumartesi - 23:48 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 23:48

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu  kapsamında, Hakkari kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet  Müdürlüğünce müşterek operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
 
Hava  destekli operasyonda, iki teröristin silahlarıyla  birlikte  etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, bölgedeki operasyonun  sürdürüldüğü de kaydedildi.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili Twitter hesabından  yaptığı açıklamada, "Yıldırım operasyonları 'yıldırım' gibi. Hakkari'den bir  haber daha. Haberi biraz sonra gelir. Tebrikler kahramanlar. Allah ayağınıza taş  değdirmesin." ifadelerini kullandı.
 

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Hakkari terörist PKK Yıldırım-2 Cilo operasyon
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