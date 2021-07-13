Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher silahlı saldırıya uğradı!

Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevliyken geçen yıl Hakkari Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü’ne tayini çıkan polis memuru Nasuh Çulcu, aynı şubede çalışan meslektaşı kadın komiser yardımcısı ile yakınlık kurmak istedi, ancak olumsuz yanıt aldı.

Komiser yardımcısının amirlerine durumu bildirmesi üzerine, Çevik Kuvvetten sorumlu İl Emniyet müdür Yardımcısı Cevher, bir yazıyla Nasuh Çulcu’yu uyardı.

VURULARAK YAKALANDI

Nasul Çulcu, resmi uyarı yazısı hakkında görüşmek üzere, öğle saatlerinde, polisevinde yemek yiyen Hasan Cevher ile görüşmek istedi. Konuşma bittikten sonra, gerekli işlemler için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne giden Nasuh Çulcu, silahına el konulmasına karşı çıktı. Bürodaki memurlara silah çeken Nasuh Çulcu, oradan uzaklaşıp, polisevine döndü.

Hızla girdiği polisevi yemekhanesinde, Hasan Cevher’i başından ve omuzundan yaraladı. Burada bir polis memuru tarafından, dizinin altından vurulan Nasul Çulcu, diğer polislerin de yardımıyla yakalandı. Hakkari Devlet hastanesi’ne kaldırılan Hasan Cevher’in şehit düştüğü açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma Hakkari Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor.