Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kimdir? Hasan Cevher kaç yaşında ve nereli?

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında silahlı saldırıya uğradı. Hasan Cevher saldırının ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Peki, Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kimdir? Hasan Cevher kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cevher saldırı ardından olay yerinde yaşamını yitirdi.

HASAN CEVHER KİMDİR?

Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.

2020 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenli şube müdürlüğü yapan Hasan Cevher Hakkari'ye tayin olmuştu. 2 çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcı olarak görev yapıyordu. İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir polis memuru makamına geldi ve henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Hasan Cevher'i vurdu. Cevher olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.