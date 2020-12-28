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Hakkari'den bir acı haber daha geldi!

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 9:50 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 10:18

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.


İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için askeri iş  makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit  olduğu bölgede, çığ altında kalan diğer askerin bulunması için arama kurtarma  çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.
 
İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına  Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri,  komandolar ve hudut birlikleri katıldı.
 
Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan  diğer askerin de naaşına ulaşıldı.
 

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Hakkari şehit çığ Şemdinli
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