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Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit oldu

28 Ekim 2021 Perşembe - 8:44 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 8:44

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç  kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı  ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve  sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
 

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Hakkari şehit MSB
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