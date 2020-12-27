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Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit oldu

İHA |  27 Aralık 2020 Pazar - 9:12 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 9:26

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Hakkâri/Şemdinli bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, bir asker için ise arama/kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.


 
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
 
Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz

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Hakkari çığ asker
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