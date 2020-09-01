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Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit oldu

DHA |  01 Eylül 2020 Salı - 11:17 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 11:25

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Hakkâri-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu'' denildi.
 

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MSB hakkari şehit
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