Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Hakkâri-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu'' denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit oldu
Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit oldu
DHA | 01 Eylül 2020 Salı - 11:17 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 11:25