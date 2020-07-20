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Hakkari'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 18:43 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 18:43

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çukurca/Hakkâri’de 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA’larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Hakkari üs bölgesi
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