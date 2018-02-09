Hakkari'den acı haber: 1 şehit

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu.
Çukurca'da sınırın sıfır noktasındaki Zer Tepe üs bölgesine, bugün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sözleşmeli er olduğu belirtilen 1 asker şehit oldu. Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.
PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.