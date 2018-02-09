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Hakkari'den acı haber: 1 şehit

09 Şubat 2018 Cuma - 15:42 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 16:05

Hakkari Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesinde PKK'lı terörisler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu


HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu.
 
Çukurca'da sınırın sıfır noktasındaki Zer Tepe üs bölgesine, bugün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sözleşmeli er olduğu belirtilen 1 asker şehit oldu. Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. 
 
PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.
 

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