10 Ağustos 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.042 -1.73 EURO 8,6430 1.29
USD 7,3380 0.64 ALTIN 478,480 0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit

AA |  10 Ağustos 2020 Pazartesi - 7:44 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 8:12

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı.
 
Kaza, saat 00.30 sıralarında İran sınırındaki Çobanpınar Meşkan Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Üs bölgesine göreve giden Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada, 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Yaralı polis memuru, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
 
Şehit polis memurları için bugün Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenleneceği belirtildi. 

ETİKETLER

hakkari polis şehit
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.