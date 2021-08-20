İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova merkeze bağlı Güldalı Köyü kırsal alanında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 çuval içerisinde araziye gömülü vaziyette toplam 191 kilo eroin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
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Hakkari'de toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) | 20 Ağustos 2021 Cuma - 18:58 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 18:58