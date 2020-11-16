Hakkari'de toplantı ve yürüyüşler geçici olarak yasaklandı

Hakkari'de miting, oturma eylemi, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada 15 günlük yasağın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, suç işlenmesinin ve provokasyonlar ile muhtemel toplumsal olayların önüne geçilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: