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Hakkari'de terör örgütüne darbe

AA |  21 Haziran 2019 Cuma - 13:53 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 13:59

Hakkari'de güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yılbaşından bu yana sürdürülen operasyonlarda önemli saldırıların failleri yakalandı, örgüte ait çok miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık,Yüksekova'daki operasyonda yakalanan ve asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının failli teröristlerin, bölgede gerçekleştirilen birçok saldırının ve Çukurca ile Yüksekova kara yoluna patlayıcı döşenmesi olaylarının da failleri olduğunun değerlendirildiğini kaydetti.


 Huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik  başarıyla mücadele eden güvenlik güçleri, yurt içi ve yurt dışında teröristlere  geçit vermiyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince 1  Ocak-17 Haziran'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır  darbe vuruldu.  İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı  görevlileri, Yüksekova ilçesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, 31 Temmuz  2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği  Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi olayının faili "Azat" kod adlı terörist  Metin Daşdemir ve "Serhildan Gever" kod adlı Yavuz Bozkurt'u yakaladı.
 
Jandarmanın çalışmaları sonucu, saldırıyı gerçekleştirdiği parmak  izinden tespit edilen terörist Evin Sevim ise Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı.Yakalanan teröristlerin ayrıca bölgede gerçekleştirilen birçok  saldırının ve Yüksekova ile Çukurca kara yollarına patlayıcı yerleştirilmesi  olayının da failleri olduğu değerlendiriliyor. Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 10  Aralık 2016'da İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından  Vodafone Park çevresinde düzenlenen ve 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu bombalı  terör saldırısını gerçekleştiren faillerin arasında yer alan  Mesut Bakar  yakalandı.
Terörist Bakar'ın saldırı sonrasında kaybolan 150 kilogram  patlayıcının da şüphelisi olduğu tespit edildi.  
 
 
Çok miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
 
 Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde  terör örgütüne ait çok miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan  malzeme ele geçirildi. Teröristlere ait çok sayıda sığınak ve mevzinin imha edildiği  operasyonlarda 2 biksi  makineli tüfek, 48 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 351  şarjör ve 52 bin 426 fişek, 3 G3 piyade tüfeği, buna ait 2 şarjör ve 15 fişek,  keskin nişancı tüfeği, M-16 piyade tüfeği, buna ait 74 mühimmat, 2 top mühimmatı,  43 havan mühimmatı, 2 makineli tüfek, buna ait 3 bin 725 mühimmat, 2 bomba atar,  buna ait 4 mühimmat, 14 el yapımı patlayıcı, 70 el bombası, 9 mayın, 7 antitank  roketatar mühimmatı, 45 roket atar mühimmatı, 52 roket atar sevk fişeği,  4 bin  235 uçak savar mühimmatı,  38 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 10  akü, 9 telsiz, 58 fünye, 22 tüp, jeneratör, 36 pil bloğu, 20 metre uzunluğunda  fitil ele geçirildi.
 
 "Terör örgütüne çok ciddi darbe vuruldu"
 
 Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son  dönemde gerek Hakkari sınırlarında gerekse yurt dışında terör örgütüne çok ciddi  darbe vurulduğunu söyledi. Terörist kalmayana kadar bu mücadelenin devam edeceğini belirten  Akbıyık, "Özellikle jandarmamızın Yüksekova'da yapmış olduğu operasyonlar sonucu  terör örgütüne çok ciddi darbe vuruldu ve bölgede son yıllarda yapılan birçok  terör olayının failleri belirlenmiş oldu. Birçok silah, mühimmat ve el yapımı  patlayıcı da ele geçirildi." dedi.
 
Vali Akbıyık, Yüksekova'daki operasyonda yakalanan ve asker eşi Nurcan  Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının failli teröristlerin,  bölgede gerçekleştirilen birçok saldırının ve Çukurca ile Yüksekova kara yoluna  patlayıcı döşenmesi olaylarının da failleri olduğunun değerlendirildiğini  kaydetti.

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