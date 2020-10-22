İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı eski Doğanlı Köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında toprağa gömülü vaziyette 1 kanas keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 şarjör ile 189 keskin nişancı tüfeği fişeği, 1 roket sevk fişeği, 19 bixi mühimmatı, 3 kutu av tüfeği saçması ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
DHA | 22 Ekim 2020 Perşembe - 18:21 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 18:21