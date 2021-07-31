Hakkari'de kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş mühimmat bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK /KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-4 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Tütünlü köyü Yanık Yer mevkiinde kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş, terör örgütü PKK'ya ait olduğu düşünülenn 4 anti personel roket mühimmatı, 7,62 milimetrelik 384 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ve 1109 7,62 milimetrelik Biksi mühimmatı bulundu.