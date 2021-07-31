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Hakkari'de kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş mühimmat bulundu

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 18:47 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 18:47

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş mühimmat ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
 
Bu kapsamda "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-4 Operasyonu" başlatıldı.
 
Operasyonda, Tütünlü köyü Yanık Yer mevkiinde kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş, terör örgütü PKK'ya ait olduğu düşünülenn 4 anti personel roket mühimmatı, 7,62 milimetrelik 384 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ve 1109 7,62 milimetrelik Biksi mühimmatı bulundu.

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Hakkari Şemdinli operasyon
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