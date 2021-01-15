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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 21:10 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 21:10

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.


 Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri,  devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç  işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın  korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel  toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

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Hakkari oturma eylemi yasak
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