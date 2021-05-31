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Hakkari'de flaş yasak kararı! 15 gün...

AA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:01 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 20:01

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri,  devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç  işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın  korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel  toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19.  maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince  Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında  bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Hakkari il sınırları içinde 1 Haziran saat 00.01'den 15 Haziran saat  23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık  alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi,  protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve  toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları,  ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık  grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza  kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her  türlü hava faaliyetleri, kamu kurum kuruluşları hariç, anma ve anma töreni,  konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler,  meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker  yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve  faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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Hakkari gösteri yürüyüşleri oturma eylemi basın açıklamaları
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