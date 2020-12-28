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Hakkari'de feci kaza! Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

İHA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 9:45 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 10:17

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.


Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar  düştüğü yolda, karşı yönden gelen tırla çarpıştı.
 
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi  yaralandı.
 
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede  güvenlik önlemi aldı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten  çıkararak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
 
 
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi  morguna götürüldü.
 

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Hakkari Yüksekova tır
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