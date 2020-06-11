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Hakkari'de feci kaza! 2'si ağır 4 yaralı

DHA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 11:38 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 11:38

Hakkari'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, Hakkari-Van karayolu Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den gitmekte olan Sergen Taş yönetimindeki 30 T 0048 plakalı taksi, karşı yönden gelen Recep Bozkurt'un kullandığı 34 HJ 6732 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Sergen Taş ve Recep Bozkurt ağır yaralanırken, Bozkurt'un yanında bulunan 2 kişi de hafif yaralandı.
 
 
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. 

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Hakkari feci kaza yaralı
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