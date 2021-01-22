22 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.530 -1.42 EURO 9,0200 0.50
USD 7,4140 0.62 ALTIN 440,010 -0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hakkari'de bazı bölgeler yıl sonuna kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 15:58 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 16:00

Hakkari merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki 12 bölge, 31 Aralık'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.


Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör  örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini  olumsuz etkilediği bildirildi.
 
Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal  faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldıkları  belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet  yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal  güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi,  devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması  maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat  çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."
 
Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri  Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova  ve Derecik ilçeleri sınırındaki 12 bölgenin 31 Aralık günü saat 23.59'a kadar  "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların  belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.
 
Açıklamada, detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden  ulaşılabileceği bildirildi.

ETİKETLER

Hakkari Yüksekova Şemdinli Çukurca Derecik özel güvenlik bölgesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.