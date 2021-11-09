İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüksekova ilçesi kırsalında narkotik köpeğin de kullanıldığı operasyonda arazide atıl halde 3 çuval içerisinde 77 kilo eroin ile uyuşturucu yapımında kullanılan 20 litre asit anhidrit ele geçirildi. Bölgedeki arazi arama-tarama faaliyeti sürerken, ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hakkari'de, arazide 77 kilo eroin ele geçirildi
Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA) | 09 Kasım 2021 Salı - 12:58 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 12:58