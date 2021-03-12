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Hakkari'de 7 ton uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

12 Mart 2021 Cuma - 22:11 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 22:11

İçişleri Bakanı Soylu, "Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi." dedi.


Bakan Soylu şu paylaşımda bulundu:
 
Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet

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