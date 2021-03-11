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Hakkari'de 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildi

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 22:47 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 22:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın Hakkari'de terörün finans kaynağına gerçekleştirdiği operasyonda, 482 kilo eroin ile 65 kilo metamfetamin ele geçirdiğini açıkladı.


İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha indirildiğini belirtti. 
 
Jandarmanın operasyonunda 482 kilo eroin ile 65 kilo metamfetamin ele geçirildi. 
 
Bakan Soylu ele geçirilen uyuşturucuların fotoğraflarını da paylaştı. 
 

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