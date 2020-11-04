Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA | 04 Kasım 2020 Çarşamba - 18:54 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 18:59