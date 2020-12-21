Hakimlik savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları (Adli Yargı/İdari Yargı)

Hakimlik savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının ardı arkası kesilmiyor. Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı alımı için işe alım ilanı yayınlamış, Hakim ve savcı alımı için başvuru yapılmıştı. Hakim ve savcı alımı sınavı 22 Kasım'da gerçekleşti. Sınavın üzerinden haftalar geçti, merak içinde adaylar sonuçları takip ediyor. ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav sonuçları…

HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 21 Aralık 2020 tarihinde mesai saatleri içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınava katılan adaylar, sonuçları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntüleyebilecek.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR



-Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,



-Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,



-Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,



-İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak