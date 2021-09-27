Hakimlik kura töreni canlı yayın 2021 linki! Hakim savcı kura sonuçları 2021 merak ediliyor (Hakim ve savcı kura töreni canlı izle)

Hakim savcı kura sonuçları törenle belli oluyor. HSK hakim savcı kura sonuçları isim listesi ve atama yerleri merak ediliyor. Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan hakim ve savcıların hangi ilde görev yapacağı törende yapılan kura çekişiyle netleşecek. İşte Hakimlik kura töreni canlı yayın 2021 linki…

Hakim savcı kura sonuçları atama yerleri ve Hakim savcı kura sonuçları isim listesi sorgulanmaya başlandı. 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura sonuçları merak ediliyor. Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen hakim ve savcıların yeni görev yerleri belli oldu.

HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hakim savcı kura sonuçları Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıklanıyor. İsim listesinin adaylik.adalet.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.

HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÖRENLE BELLİ OLDU!

Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen adli yargı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının kur'a töreni, 27 Eylül 2021 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

HAKİMLİK KURA TÖRENİ CANLI YAYIN 2021