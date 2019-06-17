17 Haziran 2019 Pazartesi
İSTANBUL 
30°C / 22°C
GALERİ VİDEO
BIST 91.948 1.28 EURO 6,6000 -0.16
USD 5,8700 -0.45 ALTIN 253,380 -0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hakimin verdiği ceza şaşırttı!

DHA |  17 Haziran 2019 Pazartesi - 16:42 | Son Güncelleme : 17 06 2019 - 16:53

Ardahan'da eşi G.Ç.'yi darbeden N.Ç.'ye, çıkırıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Evlilik Okulu/ Evlilikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri' ile 'Kuran'da Evlilik Psikolojisi' kitaplarını okuma tedbiri getirildi. N.Ç., bu kitapları okuyup, özetlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerine anlatacak.


Ardahan'da yaşayan N.Ç.(54), iddiaya göre eşi G.Ç.'ye (56) şiddet uyguladı. Bunun üzerine G.Ç. polise giderek eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren N.Ç., Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
 
İfadesi alınan N.Ç.'yi hakim, haftanın belirli bir günü en yakın kolluk birimine giderek imza atmak koşuluyla adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.
 
Sulh Ceza Hakimi ayrıca, N.Ç.'ye 'eşe karşı basit kasten yaralama' suçundan kitap okuma tedbiri de getirdi.
 
'Evlilik Okulu/ Evlilikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri' ile 'Kuran'da Evlilik Psikolojisi' kitaplarını okuyacak olan N.Ç., birer hafta arayla özetlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerine anlatacak. 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.