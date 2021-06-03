Hakimin mesajına WhatsApp'tan bu cevabı veren memur sürüldü! Tartışma yarattı

İzmir Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibi kendisini tatil gününde WhatsApp üzerinden uyaran hakime, "Çocuğumu covid testine getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" yanıtını verdi. Yanıtı gören hakim, katip hakkında tutanak tutup komisyona gönderdi. Zabıt katibi 6 aylığına harcırahsız ve yolluksuz şekilde Karaburun Adliyesi'ne sürüldü. Olay sosyal medyada da tartışma yarattı.

İzmir Adliyesi'nde yaşanan olay sosyal medyada büyük tartışma yarattı. 25 Nisan günü yaşanan olayda, adliyede görevli hakim, gerekçeli kararlarda yapılan usul eksikliği nedeniyle WhatsApp 'tan gönderdiği mesajla zabıt katibini uyardı.

"TATİLDE BİLE BENİ TEKİT EDİYORSUNUZ"

Zabıt katibi kendisini tatil gününde uyaran hakime, "Çocuğumu covid testine getirdim, siz tatilde bile beni tekit ediyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum" yanıtını verdi. Yanıttan hoşlanmayan hakim ise zabıt katibine "Çocuğunuzun hasta olduğunu bilemem, sizi tekit etmiyorum, yaptığımız hataları tekrar yapmayalım diye yazıyorum. Benimle bu üslupla konuşmayın, amiriniz olarak sizi uyarıyorum" dedi.

"BENİ UYARACAKSANIZ MESAİ SAATLERİNDE UYARIN"

Tartışmanın devamında zabıt katibinin hakimin uyarısına "O zaman şöyle yapalım hakime hanım, beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?" cevabını vermesi ise iplerin kopmasına neden oldu.

6 AYLIĞINA BAŞKA BİR ADLİYE'DE GÖREVLENDİRİLDİ

Kendisine saygısızlık yapıldığını savunan katip hakkında tutanak tutan ve Komisyon Başkanlığı'na gönderen hakimin hamlesiyle, katibin 6 aylığına "harcırahsız ve yolluksuz" şekilde Karaburun Adliyesi'nde görevlendirilmesine karar verildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Zabıt katibinin yaşanan olay sonrasında sürülmesi sosyal medyada da gündem yarattı.