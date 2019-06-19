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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararı

AA |  19 Haziran 2019 Çarşamba - 2:23 | Son Güncelleme : 19 06 2019 - 2:23

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yer aldı.


HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2019  itibarıyla ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı  hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından  oluşan listelere yer verildi.
 
Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler,  yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak  suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.
 
Bir diğer kararda, 2019 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip,  HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet  başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler  de yayımlandı.

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