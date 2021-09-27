Hakim ve savcılar kura çekimi sonuçları! Yeni atanan hakim ve savcıların listesi 2021 nereden, nasıl öğrenilir? Hakim ve savcı kura sonuçları sorgulama...

Yeni atanan hakim ve savcıların listesi sorgulanıyor. Hakim ve savcılık kura töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşiyor. Hakim ve savcıların hangi ilde görev yapacağı töremle belli olacak. Peki, HSK Hakim savcı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte Hakim ve savcılar kura çekimi sonuçları hakkında merak edilenler…

Hakim ve savcılar kura çekimi sonuçları sorgulaması başladı. Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan hakim ve savcıların hangi ilde görev yapacağı belli oluyor. Gözler, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura çekiminde. Peki, Yeni atanan hakim ve savcıların listesi 2021 nereden, nasıl öğrenilir? Hakim ve savcılar kura çekimi sonuçları…

HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hakim savcı kura sonuçları isim listesi adaylik.adalet.gov.tr adresinden açıklanacak.

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