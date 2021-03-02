Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor! Hakim ve savcı yardımcılığı nedir, Hakim ve savcı sınavı nasıl yapılacak, kimler başvuru yapabilecek belli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacağını belirten Erdoğan, "Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Hakim ve savcı yardımcılığı nedir, Hakim ve savcı sınavı nasıl yapılacak, kimler başvuru yapabilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan buradaki konuşmasında, "Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz" dedi. Erdoğan, "İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz" diye konuştu. Ayrıca Erdoğan, "Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz" açıklamasında bulundu. Hakim ve savcı yardımcılığı nedir, Hakim ve savcı sınavı nasıl yapılacak, kimler başvuru yapabilecek?

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR

İstinaf ve temyize başvurma süresi gerekçeli kararın tebliği ile başlayacak. Yargıdaki ünvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığımı sisteme kazandırıyoruz. Yargıda ihtisaslaşma giderek daha önemli hale geliyor. Finans, sendika, kamulaştırma, bilişim suçlarında ihtisas mahkemeleri kuruyoruz.

Hakimlere destek olacak mahkeme uzmanı kadrosu ihtisas ediyoruz. Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz.

Bilirkişilik bölge kurullarını yeniden yapılandırıyoruz. Yetersiz ve hatalı raporları alışkanlık hale getiren bilirkişileri derhal sicilden çıkarıyoruz. Dosyaların sırasıyla otomatik tenzih edilmesini sağlıyoruz.

Eylem Planımızın 4. amacı ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesidir. Herkesi eşit değerde gören insan odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Basın- yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz. Herkesin kendi dini bayramlarında izinli sayılmasını sağlıyoruz. Nefret suçuna ilişkin soruşturma kılavuzları hazırlıyoruz.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI NEDİR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde hakim ve savcı yardımcılığı kadrosu ile ilgili düzenlemeler de bulunuyordu. Buna göre; Hâkim ve savcı yardımcılığı kadrosunun oluşturulması da stratejik yaklaşım olarak benimsendi. Belge’de hâkim ve savcı yardımcılığı ile ilgili olarak “bu kadronun oluşturulması, bir yandan mesleğe hazırlık döneminin daha etkin geçirilmesini, diğer yandan hâkim ve savcılara yargısal faaliyetlerinde destek imkânlarının artırılmasını temin edecektir” denildi. Hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına hukuk mesleklerine giriş sınavında başarılı olan hukuk fakültesi mezunları ile belirli bir süre avukatlık yapanlar başvurabilecek.

- Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak ve mesleğe giriş usulü değiştirilecektir.

- Türk yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacaktır.

- Bu kadroda geçen belli süreden sonra hâkimlik ve savcılık mesleğine geçiş için ayrıca bir sınav yapılacaktır.

- Hâkim ve savcı yardımcılarının mesleğe daha iyi hazırlanmaları için adalet hizmetlerine katılımı sağlanacaktır.

- Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulması için Türkiye Adalet Akademisi kurulacaktır.

- İnsan hakları hukukunun meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin bir parçası olması sağlanacaktır.

- Hukuk metodolojisi ve hukuki argümantasyon programlarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlere kazandırılması sağlanacaktır.

- Yargı teşkilatında sürekli ve zorunlu eğitim modeline geçilecektir.

- Hizmet içi eğitimler hâkim ve savcıların terfilerinde dikkate alınan kriterlerden biri olacaktır.

- Hukuk ve ceza yargılamalarında sistemin parçalarını oluşturan yeni ya da yeterince uygulanmayan müesseseler ile uzmanlık gerektiren alanlara yönelik eğitimler düzenlenecektir.

- Adli kollukla ortak eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

- Yurt dışında yabancı dil öğrenimi gören ve lisansüstü eğitim alan hâkim ve savcı sayısı artırılacaktır.

HAKİM VE SAVCI SINAVI NASIL YAPILACAK, KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK BELLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında açıklanan halim ve savcı yardımcılığı detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı bekleniyor.