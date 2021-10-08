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Hakim ve savcı atamaları yayınlandı! Hakimler ve savcılar yüksek kurulu atama ve yer değişikliği listesi

08 Ekim 2021 Cuma - 10:46 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 10:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Hakim ve savcı atamaları…


Hakimler ve Savcılar Kurulunca atanmalara ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayınlandı. Gerçekleşen atamalara ilişkin, "Hakimler ve Savclar Kurulu Başkanlığından: Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06/10/2021 tarihli ve 984 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

 

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI'NIN ATAMALARI LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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