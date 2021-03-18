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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 2:09 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 2:09

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96  idari yargı  hakim adayı, 12 Mart'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından  atandı.
 
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13.  maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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